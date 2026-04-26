Carmine Parlato ha deciso di imporre il silenzio sui risultati delle ultime partite di Sanpaimola e Mezzolara, mantenendo questa strategia per tutelare il gruppo. La squadra si prepara alla trasferta più importante della stagione contro la Spal, senza fare commenti pubblici sui recenti incontri. La decisione del tecnico arriva in un momento chiave, con la sfida che può determinare il proseguo del cammino in campionato.

? Cosa sapere Carmine Parlato prepara la Sampierana alla trasferta decisiva contro la Spal.. Il tecnico impone il silenzio sui risultati di Sanpaimola e Mezzolara per proteggere il gruppo.. Carmine Parlato prepara la squadra alla sfida decisiva contro la Spal, con l’obiettivo di conquistare tre punti fondamentali per il futuro dei biancazzurri in vista della conclusione del campionato. Il clima che si respira intorno alla Sampierana è quello delle grandi occasioni, dove ogni movimento sul campo può cambiare radicalmente il destino della stagione. Durante l’ultimo allenamento, la tensione per la prossima trasferta è palpabile tra i giocatori e lo staff tecnico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sampierana, sfida decisiva alla Spal: Parlato impone il silenzio

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