Nell’ultima giornata della stagione, la Spal scende in campo contro una squadra di Faenza che lotta per la salvezza. Contestualmente, a Budrio, il Sant’Agostino affronta il Mezzolara con l’obiettivo di avvicinarsi ai playoff. La partita della Spal si preannuncia intensa e decisiva, mentre le altre sfide aggiungono ulteriore suspense alla giornata. La tensione tra le squadre si fa palpabile in vista degli ultimi minuti.

Un’ultima della stagione al cardiopalma per la Spal, che affronta un Faenza che deve dare il tutto per tutto per la salvezza mentre in parallelo, a Budrio, il Sant’Agostino cercherà di dare concretezza alle speranze dei play-off col Mezzolara. "Sono gli ultimi novanta minuti del campionato – commenta Carmine Parlato alla vigilia –, gli allenamenti sono andati bene. Abbiamo cercato di recuperare dallo sforzo fisico dell’ultima gara e fatto in modo che gradualmente tutti potessero arrivare al meglio a questo momento". Come sono le condizioni di Senigagliesi? "Tranne Giacomel, tutti gli altri sono disponibili". Ci sarà una cornice sontuosa al Mazza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - "Spal, la tensione giusta. E’ tutta questione di testa"

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