La creatività? Tutta questione di sottrazione lo dice il test delle marmellate

Il test delle marmellate dimostra che la creatività si basa sulla sottrazione, non sull’aggiunta. Marta ha scoperto che eliminare le scelte superflue aiuta a concentrarsi meglio e a trovare soluzioni più semplici. Questo metodo ha portato a risultati sorprendenti, come ridurre le decisioni a poche varianti chiare e pratiche.

Siamo abituati a pensare che avere infinite possibilità sia sinonimo di libertà e che la creatività nasca da un serbatoio illimitato di opzioni. Tuttavia, la psicologia moderna ribalta questa convinzione: la vera scintilla creativa non scaturisce dall’accumulo, ma dalla sottrazione. In un mondo che ci bombarda di menu infiniti, scaffali stracolmi e piattaforme digitali sature di contenuti, la nostra mente finisce per andare in tilt. Questa sovrabbondanza non ci rende più brillanti, ma genera un sovraccarico cognitivo che prosciuga le nostre energie mentali. Lo psicologo Barry Schwartz ha dato un nome a questo fenomeno: il Paradosso della scelta. 🔗 Leggi su Cultweb.it

