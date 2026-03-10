La sfida tra K Sport Montecchio Gallo e Fermana prosegue con entrambe le squadre che si contendono la vetta. La K Sport guida con 49 punti, mentre la Fermana si trova a due lunghezze di distanza, mantenendo vivo il confronto. La partita si sta svolgendo in un clima di grande tensione, con entrambe le formazioni determinate a ottenere il risultato migliore.

Continua il testa a testa tra la K Sport Montecchio Gallo prima con 49 puti e la Fermana seconda a meno due. La sestultima giornata del girone di ritorno ha visto il successo di 3 provinciali: l’Urbino, la Fermignanese e la K Sport. Sconfitta invece l’Urbania. Una domenica in cui ha prevalso il fattore campo con 6 vittorie (su un totale di 7) conquistate tra le proprie mura. LA CAPOLISTA. "Abbiamo disputato un’ottima gara- dice il Team Manager della K Sport Andrea Denti- mantenendo in sostanza il possesso palla per l’intero incontro, senza concedere nulla al nostro avversario se non un paio di tiri da fuori, che in un campo come quello del Montegranaro e con una squadra che vuole mantenere la categoria è davvero una grande cosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eccellenza a tutta intensità. Testa a testa K Sport-Fermana

Articoli correlati

Leggi anche: Eccellenza: il presidente elogia la squadra dopo il sorpasso sulla capolista Fermana. Bene Urbino e Fermignanese, un "brodino» per l’Urbania. K Sport da urlo, Tiboni: "Testa e cuore, avanti fino alla fine»

Spal, nessuno fa il vuoto. Anche Lucchese, Fermana e Alessandria costrette a un testa a testa per la DLa pausa invernale offre la possibilità di tracciare un bilancio del rendimento della Spal confrontandolo con quello dei club impegnati negli altri...

Approfondimenti e contenuti su Eccellenza a tutta intensità Testa a...

Discussioni sull' argomento Eccellenza: il presidente elogia la squadra dopo il sorpasso sulla capolista Fermana. Bene Urbino e Fermignanese, un brodino per l’Urbania. K Sport da urlo, Tiboni: Testa e cuore, avanti fino alla fine; Eccellenza | Ebolitana in testa Apice e Battipagliese cercano di inseguire.

Magi: KSport e Fermana con le stesse chance, Urbinati: Ora scontri che deciderannoLe parole dei tecnici di Montecchio e Montegranaro dopo la vittoria della capolista per 2-0 Al termine del match tra Montegranaro e K-Sport Montecchio terminata 0 a 2 per gli ospiti grazie alla doppie ... youtvrs.it

Eccellenza: il presidente elogia la squadra dopo il sorpasso sulla capolista Fermana. Bene Urbino e Fermignanese, un brodino» per l’Urbania. K Sport da urlo, Tiboni: Testa ...C’è stato il sorpasso. La K Sport vince lo scontro diretto con la Fermana e conquista la vetta della classifica. sport.quotidiano.net

Turno di riposo per la Serie D. Vincono Fermana, Trodica e K-Sport Montecchio Gallo che resta in vetta, cade il Tolentino. In Promozione l’Aurora Treia... x.com

Turno di riposo per la Serie D. Vincono Fermana, Trodica e K-Sport Montecchio Gallo che resta in vetta, cade il Tolentino. In Promozione l’Aurora Treia pareggia ma resta in comando, successo della Settempeda e stop del Corridonia - facebook.com facebook