Sotto l’asfalto riaffiora il passato Trovati mattoni delle antiche mura Ruspe ferme | serve un archeologo

Durante i lavori di ristrutturazione in viale Gorizia, iniziati da circa due settimane, sono stati individuati mattoni antichi sotto l’asfalto, che potrebbero risalire alle mura spagnole. I lavori sono momentaneamente sospesi, in attesa di un archeologo che possa valutare la natura del reperto e stabilire eventuali interventi di tutela o conservazione. La scoperta ha attirato l’attenzione di tecnici e autorità locali.

Il passato riemerge sotto strati d’asfalto. In viale Gorizia, dove da 15 giorni sono in corso i lavori di rimozione di 35 centimetri di manto stradale ammalorato per rifarlo completamente, sono stati trovati antichi mattoni, che forse appartengono alla cerchia dei bastioni, le “ mura spagnole “. La Soprintendenza, avvisata dall’amministrazione comunale, ha prescritto l’assistenza archeologica, un'attività di sorveglianza che garantisca la salvaguardia dei reperti. Ora il Comune dovrà assumere un archeologo per consentire il prosieguo del cantiere. "Siamo in fase di conferimento dell’incarico – ha spiegato l’assessora ai lavori pubblici Alice Moggi –.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sotto l’asfalto riaffiora il passato. Trovati mattoni delle antiche mura. Ruspe ferme: serve un archeologo Notizie correlate Ancisi (LpR) denuncia: "Degrado e sporcizia nel parco pubblico attiguo allo Stradello delle Antiche Mura"“Il parco pubblico attiguo allo Stradello delle Antiche Mura e al piazzale delle Blacherne, nella zona retrostante la Circonvallazione piazza d’Armi... Lo stadio della Roma "scivola" sul suolo inquinato. Al via i controlli, ruspe fermeDal bosco di Pietralata ai sondaggi archeologici fino alla «potenziale» contaminazione del terreno da metalli e idrocarburi pesanti. Una raccolta di contenuti Si parla di: Sotto l’asfalto riaffiora il passato. Trovati mattoni delle antiche mura. Ruspe ferme: serve un archeologo; Frosinone, Quando la storia riprende vita.