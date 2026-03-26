Nell’area destinata alla costruzione dello stadio della Roma, si sono verificati problemi legati alla qualità del terreno. Le autorità hanno avviato controlli per verificare la presenza di inquinanti, tra cui metalli e idrocarburi pesanti. Le ruspe sono state temporaneamente fermate mentre si svolgono le operazioni di indagine, che coinvolgono anche sondaggi archeologici nell’area di Pietralata.

Dal bosco di Pietralata ai sondaggi archeologici fino alla «potenziale» contaminazione del terreno da metalli e idrocarburi pesanti. Si è aggiunta un'altra grana sulla strada dello stadio della Roma, che peraltro meno di 15 giorni fa ha incassato il secondo e definitivo ok dell'Assemblea capitolina al pubblico interesse sul progetto. L'obiettivo resta quello di posare la prima pietra nel 2027, visto che l'impianto è candidato a ospitare gli Europei di calcio 2032, ma nel frattempo - fa sapere l'agenzia di protezione ambientale Arpa Lazio, che ha avviato un procedimento - la società non può effettuare scavi che comportino movimentazione di terra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lo stadio della Roma "scivola" sul suolo inquinato. Al via i controlli, ruspe ferme

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