Sostegno scolastico il TAR ordina 30 ore per alunna con disabilità grave | Il diritto al sostegno prevale sui limiti di bilancio e sugli organici insufficienti

Un’alunna con disabilità grave, riconosciuta ai sensi della legge 104 del 1992, ha ottenuto dal Tar della Campania l’assegnazione di 30 ore settimanali di insegnante di sostegno, corrispondenti all’intera durata delle sue lezioni. La decisione si basa sulla considerazione che il diritto all’assistenza educativa supera i limiti di bilancio e le carenze di organico. La sentenza stabilisce che il supporto dedicato deve essere garantito senza riduzioni.

Un’alunna con disabilità grave, certificata ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della legge 104 del 1992, ha ottenuto dal Tar della Campania il riconoscimento del diritto a 30 ore settimanali di insegnante di sostegno, pari alla totalità del suo orario di frequenza. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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