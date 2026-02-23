Chiusura del CSM di Airola Sannio Insieme | Inaccettabile serve una soluzione immediata

© Anteprima24.it - Chiusura del CSM di Airola, Sannio Insieme: “Inaccettabile, serve una soluzione immediata”

Tempo di lettura: < 1 minuto "Forte preoccupazione per la chiusura del Centro di Salute Mentale di Airola, presidio fondamentale per centinaia di cittadini della Valle Caudina". È quella che esprime il Coordinamento Sannio Insieme alla luce delle recenti evoluzioni che hanno interessato il presidio Asl. "Accogliamo e facciamo nostra l'istanza che giunge dal consigliere comunale di Airola Giuseppe Maltese: la tutela della salute mentale rappresenta un diritto costituzionalmente garantito e non può essere sacrificata a causa di ritardi burocratici, carenze strutturali o rimpalli di responsabilità tra enti.