TFA sostegno XI ciclo e secondo ciclo Indire nel 2026 | la conferma del Ministro Valditara

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato che nel 2026 riprenderanno le attività di formazione per il sostegno, a causa della crescente domanda di insegnanti specializzati. Verranno attivati il TFA sostegno ordinario XI ciclo e il secondo ciclo Indire, con l’obiettivo di formare nuovi docenti esperti. La decisione mira a rispondere alle esigenze delle scuole e a migliorare la qualità dell’insegnamento. Le iscrizioni si apriranno nelle prossime settimane.

Abilitazione, TFA sostegno e secondo ciclo Indire: compatibilità delle iscrizioni nel 2026. Pillole di Question TimeNel question time del 23 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino ha discusso con Sonia Cannas di come si potranno iscrivere gli insegnanti ai percorsi di formazione nel 2026.

