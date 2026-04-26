si riapre la trattativa per il rinnovo di spinazzola

Si torna a parlare di un possibile rinnovo per il contratto di Leonardo Spinazzola con il club partenopeo. L’esterno, attualmente in scadenza, potrebbe continuare a vestire la maglia della squadra anche nella prossima stagione. La trattativa tra le parti è in corso e non sono ancora stati annunciati dettagli ufficiali. La decisione sul prolungamento del contratto dovrebbe essere presa a breve.

Possibile rinnovo di contratto per Leonardo Spinazzola. Dopo le voci di un possibile addio, si riapre la trattativa con l’esterno azzurro per rimanere al Napoli. “Un mesetto fa sembrava un’ipotesi lontana, davvero molto. E invece Leonardo Spinazzola e il Napoli hanno ricominciato a dialogare in ottica rinnovo. Il contratto di Spina, uno dei migliori acquisti del biennio Conte, tra l’altro a parametro zero, scadrà il 30 giugno e ciò significa che dopo la chiusura del mercato di gennaio avrebbe potuto firmare con qualsiasi altro club da svincolato. Un illustre parametro zero. Non è un caso che il suo nome sia stato accostato a squadre blasonate come Milan e Juventus, ma lui non ha mai nascosto la priorità: restare esattamente dove si trova in questo momento.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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