Sondrio weekend di sangue | escursionista morto e feriti in moto e boschi

Nel weekend a Sondrio si sono verificati diversi incidenti con conseguenze gravi. Un escursionista è morto dopo essere caduto sul crinale di Madesimo, mentre un motociclista è stato ricoverato in codice rosso dopo un incidente in zona boschiva. Altre persone sono rimaste ferite in incidenti avvenuti in diverse parti della provincia, coinvolgendo sia attività all’aperto che percorsi in moto. Le autorità stanno indagando sulle dinamiche di ciascun incidente.

? Cosa scoprirai Come è avvenuta la caduta dell'escursionista sul crinale di Madesimo?. Quali sono le condizioni cliniche del motociclista ferito in codice rosso?. Cosa è successo nel bosco di Sondalo durante il taglio della legna?. Perché i soccorsi sono stati chiamati contemporaneamente su più fronti?.? In Breve Motociclista 23enne trasportato in codice rosso al San Gerardo di Monza.. Uomo ferito al polpaccio con motosega nella zona di Sondalo.. Venticinquenne caduto in zona Canalone Marinelli e ciclista investito a Chiuro.. Soccorso alpino e Fiamme gialle di Madesimo intervenuti al Passo Suretta.. Un escursionista di 50 anni originario del Milanese ha perso la vita ieri pomeriggio a Madesimo, cadendo da un crinale impervio sopra il lago di Montespluga, nella zona del Passo Suretta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sondrio, weekend di sangue: escursionista morto e feriti in moto e boschi Notizie correlate Sondrio, dal dramma in vetta allo schianto in moto: maggio inizia con un weekend neroMadesimo (Sondrio), 3 maggio 2026 – Tragedia per un cinquantenne del Milanese che ieri nel primissimo pomeriggio è rimasto vittima di una caduta... Notte di sangue nel Salernitano: un morto e 3 feriti critici? Cosa sapere Un morto e tre feriti critici per due incidenti stradali nel salernitano durante la notte. Una raccolta di contenuti Si parla di: Lucia Tognela morta e dilaniata dai cani nei boschi di Trivigno: ora tutti puntano il dito contro il proprietario dei dogo, una tragedia annunciata. Sangue in pieno giorno a Sondrio: 30enne colpisce alla gola un uomo con una mannaia di 20 centimetriSondrio, 11 aprile 2026 – Lo ha colpito al collo con una mannaia dalla lama lunga 20 centimetri e ora si trova in carcere il trentenne nigeriano che nel primo pomeriggio di oggi i carabinieri della ... ilgiorno.it Lite a Sondrio degenera nel sangue, 30enne estrae una mannaia e colpisce un uomo al collo: arrestatoUn 30enne straniero è stato arrestato a Sondrio per tentato omicidio dopo aver aggredito un connazionale con una mannaia. virgilio.it