A inizio maggio, la provincia di Sondrio è stata teatro di due incidenti mortali. Nel primo, un uomo di circa cinquant’anni ha perso la vita in montagna a Madesimo dopo una caduta, mentre nel fine settimana precedente si era verificato un incidente in moto che ha coinvolto diverse persone, portando a un bilancio di decessi e feriti. Gli eventi hanno suscitato attenzione per la loro gravità e il numero di vittime.

Madesimo (Sondrio), 3 maggio 2026 – Tragedia per un cinquantenne del Milanese che ieri nel primissimo pomeriggio è rimasto vittima di una caduta fatale in quota, a circa 2.400 metri, sopra il lago di Montespluga, nella zona del Passo Suretta. Così come le sue generalità, ancora non è nota neppure la dinamica dell’accaduto. I soccorritori parlano di “precipitazione”: pare che l’uomo stesse attraversando un tratto impervio quando, per motivi appunto ancora da appurare, sarebbe caduto nel vuoto finendo il proprio tragico volo sulle rocce sottostanti. Sul posto l’elicottero del 118 decollato dalla base di Caiolo e i tecnici del Soccorso alpino civile e militare delle Fiamme gialle di Madesimo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sondrio, dal dramma in vetta allo schianto in moto: maggio inizia con un weekend nero

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