Durante la notte nel salernitano si sono verificati due incidenti stradali che hanno causato un decesso e tre feriti in condizioni critiche. I soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza ai coinvolti, mentre le forze dell'ordine stanno accertando le cause degli incidenti. I dettagli sugli incidenti e le indagini sono ancora in corso.

? Cosa sapere Un morto e tre feriti critici per due incidenti stradali nel salernitano durante la notte.. Il settantacinquenne deceduto nel Vallo di Diano è stato trasportato all'ospedale Luigi Curto.. Un bilancio di un decesso e quattro persone ferite, di cui tre in condizioni critiche, si registra dopo i due gravi incidenti stradali avvenuti nella notte tra ieri e oggi nel sud della provincia salernitana. Il territorio ha vissuto una notte di drammatica tensione, segnata da due diversi sinistri che hanno coinvolto diverse fasce d’età e località. Nel Cilento, precisamente nell’area di Capaccio Paestum, un’auto con a bordo due giovani di circa 30 anni è finita fuori strada ribaltandosi lungo la carreggiata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di sangue nel Salernitano: un morto e 3 feriti critici

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