Sondaggi politici cresce di mezzo punto il Pd arretra Fdi | il nodo Vannacci è un problema per il Cdx

L’ultimo sondaggio dell’Istituto Ixè mostra un aumento di mezzo punto del Partito Democratico, mentre Fratelli d’Italia registra una diminuzione. La variazione nelle intenzioni di voto si verifica in un periodo in cui si discute molto sul caso Vannacci, che sembra influenzare l’orientamento degli elettori nel centrodestra. I dati forniscono un quadro aggiornato delle tendenze politiche attuali.

Fratelli d'Italia arretra e il Partito Democratico avanza. È la fotografia scattata dall'ultimo sondaggio dell'Istituto Ixè. Il centrodestra senza Vannacci al momento perderebbe le elezioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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