Sondaggi politici FdI perde il 2% e il PD arretra mentre cresce il M5S

Gli ultimi sondaggi politici mostrano un calo del 2% per Fratelli d’Italia, mentre il Partito Democratico registra un leggero arretramento. Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle aumenta i propri consensi. La situazione sembra indicare una diminuzione dell’entusiasmo iniziale degli elettori verso la formazione di estrema destra, mentre il partito di governo e quello di centrosinistra mostrano segnali di stabilità o di lieve flessione.

Gli ultimi sondaggi elettorali certificano che la luna di miele fra gli italiani e Fratelli d'Italia è archiviata e che adesso per la premier Giorgia Meloni inizia la fase del lento logoramento. FdI perde il -2% calando al 27,3%. L'euforia post-referendum abbandona il Partito Democratico di Elly Schlein, che calando del -0,7% va al 22,3%. Il Movimento 5 Stelle resiste incassando il +1,2% e andando all'11,7%. Chi sale e chi scende nei sondaggi politici Questa pagina contiene le ultime rilevazioni dei sondaggi elettorali che mostrano chi guadagna e chi perde consenso nel confronto tra i partiti politici guidati dai vari leader. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Sondaggio politico del 27/10/25: come andrebbe se si votasse oggi. FdI quasi al record, cala M5S

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