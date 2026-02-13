Automotive Italia 2025: cala l'industria, cresce la cassa integrazione per gli operai. La ricerca pubblicata da Anfia mostra una flessione nell'anno appena trascorso per il settore nel suo insieme, con la produzione di autoveicoli e autovetture che scende del 19,8% rispetto al 2024. In particolare, il calo più evidente riguarda le aziende di medie dimensioni, che hanno ridotto drasticamente l’occupazione a causa della diminuzione degli ordini e della domanda internazionale, portando a un aumento del 35% delle ore di cassa integrazione rispetto all’anno precedente.

L'indice della produzione dell'industria automotive italiana fa registrare una crescita a dicembre, mentre il 2025 si chiude con una flessione a doppia cifra: questo è ciò che emerge dalla ricerca pubblicata da Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) che, analizzando i dati Istat, rileva come, a dicembre 2025, il settore dell'automotive italiano nel suo insieme abbia registrato una crescita del 13,5% rispetto a dicembre 2024, mentre nell'intero anno solare 2025 diminuisce del 10,3%. Guardando ai singoli comparti produttivi, l'indice della fabbricazione di autoveicoli registra una variazione tendenziale positiva del 35,3% a dicembre 2025 e diminuisce del 15,3% nei dodici mesi dell'anno scorso rispetto allo stesso periodo del 2024; quello della fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi registra una flessione del 20% nel mese e dell'1,5% nell'intero anno; infine, quello della fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori aumenta lievemente, dell'1,2% nel mese, e cala del 4,8% da gennaio a dicembre 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nel terzo trimestre del 2025 in Lombardia, la produzione industriale è aumentata mentre si è registrata una diminuzione degli interventi di cassa integrazione.

La Denso di Poirino, azienda del settore automotive, continua a affrontare una difficile situazione industriale.

