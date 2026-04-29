Parlamento europeo verso una definizione chiara di stupro

Il Parlamento europeo si sta muovendo per adottare una definizione unitaria di stupro, focalizzata sul consenso. In una seduta plenaria a Strasburgo, i membri hanno discusso di un testo che mira a chiarire i parametri legali relativi a questo reato. L’obiettivo è uniformare le norme tra gli stati membri e rafforzare la tutela delle donne. La discussione riguarda anche le modalità di applicazione della nuova definizione e le implicazioni pratiche.

Parlamento europeo: verso una definizione comune di stupro basata sul consenso. Il Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria a Strasburgo, ha compiuto un passo che imprime una direzione chiara al dibattito europeo sulla tutela delle donne. L’Aula ha approvato una risoluzione che invita la Commissione europea a presentare una proposta legislativa fondata su un principio essenziale: la definizione di stupro deve basarsi sull’assenza di un consenso libero, informato e sempre revocabile. È una richiesta politica e giuridica che punta a colmare un vuoto normativo ancora troppo evidente tra gli Stati membri. L’europarlamentare calabrese Giusi...🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Parlamento europeo verso una definizione chiara di stupro Notizie correlate UE, il Parlamento europeo chiede una legge sullo stupro basata sul consensoIl Parlamento europeo ha approvato con 447 voti favorevoli, 160 contrari e 43 astensioni una risoluzione che invita la Commissione Ue a introdurre... Leggi anche: Giusi Princi: svolta UE sulla definizione di stupro Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Prime norme UE per proteggere cani e gatti da maltrattamenti | Attualità | Parlamento europeo; Malattie rare, EURORDIS al Parlamento europeo: Un Piano d’azione UE costruito con i pazienti; OGM, Parlamento verso lo strappo UE: Commissione ritiri autorizzazione di soia MON 94637; Morte Kohl: una lezione d’ottimismo europeo – 17 giugno 2017. Parlamento europeo, passo decisivo per la definizione unica di stupro. Princi: ‘Senza consenso è violenza’Il Parlamento europeo, in seduta plenaria a Strasburgo, compie un passo significativo verso il rafforzamento della tutela delle donne nell’Unione, approvando una risoluzione che invita la Commissione ... citynow.it Bilancio pluriennale Ue, il Parlamento vota per un aumento all’1,27% del contributo degli StatiFuori dal quadro finanziario i rimborsi del Pnrr. No del Parlamento alla proposta (anche italiana) di una tassa sugli extraprofitti delle società energetiche ... repubblica.it Approvato oggi dal Parlamento europeo il voto per delega per le eurodeputate durante la gravidanza e nei mesi successivi al parto. Da madre e da rappresentante delle istituzioni, lo considero un segnale importante per una politica più vicina alla vita delle do x.com Il Parlamento europeo approva a larga maggioranza le prime norme comuni su allevamento, commercio e benessere - facebook.com facebook