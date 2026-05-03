Clamoroso a Torino il Verona retrocesso frena la Juve

A Torino, lo stadio è stato teatro di un risultato inatteso: la Juventus, impegnata contro il Verona, non è riuscita a vincere e si è dovuta accontentare di un pareggio 1-1. Il gol degli ospiti è stato segnato da Bowie nel primo tempo, mentre nella ripresa Vlahovic ha pareggiato con una punizione. Il Verona, già retrocesso, ha rallentato la corsa della squadra di casa.

AGI - Clamoroso allo Stadium, dove il Verona già retrocesso ferma sull'1-1 la Juventus. La sblocca Bowie per gli ospiti nel primo tempo, mentre nella ripresa arriva il pari di Vlahovic su punizione. La squadra di Spalletti fallisce l'aggancio al Milan, sconfitto dal Sassuolo nel pomeriggio, e ora deve anche guardarsi le spalle. C'è solo la Juventus in campo in avvio di gara. Gli uomini di Spalletti confezionano un'occasione dietro l'altra, tra cui una traversa di Bremer su cross di Kalulu poco dopo la metà della prima frazione. Il fortino di un Verona senza più motivazioni, però, resiste. Alla fine, sono gli scaligeri a passare in vantaggio al 34' con la prima vera occasione ospite della gara.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Clamoroso a Torino, il Verona retrocesso frena la Juve Notizie correlate Sogliano a Sky: «La Juve non ha bisogno di lamentarsi con l’arbitro e lo dico da retrocesso. Orgoglioso del Verona»di Luca FiorettiSogliano è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della sfida andata in scena questa sera all’Allianz Stadium tra Juve e Verona. Leggi anche: La Juve frena in corsa Champions, pari col Verona: gongolano Milan, Como e Roma Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Udinese Torino: 2-0. Errore clamoroso di Paleari; D'Aversa: Il Toro è partito bene, con Simeone occasione clamorosa. Mi sono arrabbiato perché...; L'Inter frena: il Torino rimonta da 0-2 a 2-2; Torino-Inter LIVE: diretta, formazioni e cronaca in tempo reale. Un clamoroso a Torino significherebbe: KO numero 150 e prima dell’HellasJuventus che nelle ultime 4 gare interne contro il Verona non solo ha ottenuto altrettante vittorie, ma è riuscita a mantenere la propria porta. tuttomercatoweb.com Gattuso torna in Serie A, c’è la conferma: Contatti direttiGattuso nuovo allenatore del Torino: potrebbe essere questo il clamoroso colpo di scena in vista della prossima stagione. Qualora il ... fantamaster.it Clamoroso passo falso di @juventusfc che con il già retrocesso @HellasVeronaFC non va oltre il pari rimontando lo svantaggio subito nel 1° tempo.Per #Spalletti match ball fallito che potrebbe costare caro nella corsa Champions in cui possono reinserirsi @ x.com JUVE FERMATA DAL VERONA GIÀ RETROCESSO Clamoroso allo Stadium: Vlahovic entra ed evita il ko ai bianconeri, occasione persa ENORME nella corsa Champions - facebook.com facebook