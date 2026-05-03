Sogliano | un’annata assurda tra infortuni e quei punti mancati

Nell’ultima stagione, la squadra ha affrontato numerosi infortuni che hanno influenzato le prestazioni sul campo. Durante il campionato, sono stati persi diversi giocatori chiave, compromettendo la continuità delle prestazioni. La gestione dei cinque punti mancati si è rivelata determinante nella classifica finale, portando a riflessioni sulla strategia e sulle scelte compiute durante l’anno. La situazione ha lasciato molte domande sul futuro del club.

? Cosa scoprirai Quali infortuni hanno condizionato il rendimento della squadra secondo Sogliano?. Come influirà la gestione dei 5 punti mancati sul destino del club?. Perché Montipò definisce la possibile retrocessione una morte sportiva?. Quali sono le prospettive del gruppo per tornare in Serie A?.? In Breve Il portiere Montipò sottolinea l'importanza dei 4 o 5 punti mancati per la salvezza.. Il gruppo punta al ritorno in Serie A nonostante le difficoltà stagionali.. Raiuno trasmette Misteri a Villa Borghese giovedì 7 maggio alle ore 21:30.. RaiPlay offre Il Club – Canzoni sotto la pelle dall'8 maggio.. Dopo il pareggio per 1-1 contro la Juventus, Sean Sogliano descrive un percorso stagionale segnato da ostacoli continui e momenti di estrema difficoltà tecnica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sogliano: un’annata assurda tra infortuni e quei punti mancati Notizie correlate Pomodoro: Coldiretti Puglia, annata a rischio tra costi alle stelle e aumento superficiAnnata ad alto rischio per il pomodoro da industria, stretta tra l’aumento vertiginoso dei costi di produzione del 50%, legati anche agli effetti... Tra ritardi e mancati permessi, l’Italia boicotta le rinnovabiliLegambiente denuncia lo stallo in Italia per le rinnovabili: a pesare non solo i ritardi burocratici, ma anche le scelte politiche.