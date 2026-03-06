Tra ritardi e mancati permessi l’Italia boicotta le rinnovabili

In Italia, lo sviluppo delle energie rinnovabili si scontra con numerosi ostacoli burocratici, ritardi amministrativi e permessi non rilasciati. Nonostante le iniziative e i progetti avviati, le pratiche si accumulano senza progressi concreti. La situazione rimane ferma a causa di decisioni e procedure che rallentano o bloccano completamente le attività nel settore delle rinnovabili.

Legambiente denuncia lo stallo in Italia per le rinnovabili: a pesare non solo i ritardi burocratici, ma anche le scelte politiche. Una svolta che non arriva mai. Tra burocrazia, ritardi e freni imposti dai ministeri lo sviluppo delle rinnovabili in Italia resta bloccato. Così come l’obiettivo del Paese di raggiungere davvero l’indipendenza energetica. “Scatto matto alle rinnovabili” è il titolo del report di Legambiente, dal quale emergono tutte le difficoltà italiane, evidenziate dai numeri: a gennaio del 2026, infatti, il 69,3% dei progetti a fonti rinnovabili in fase di valutazione (su un totale di 1.781) è in attesa della conclusione dell’istruzione tecnica Via Pnrr-Pniecc. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

