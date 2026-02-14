Buruk su Galatasaray Juve | Sappiamo che sono una squadra molto forte Di Yildiz penso questo

Buruk, allenatore del Galatasaray, ha commentato la partita contro la Juventus, sottolineando che sanno quanto siano forti i bianconeri. Ha anche parlato di Yildiz, dicendo che ha grande potenziale e può fare la differenza. Durante la conferenza stampa, ha mostrato attenzione ai punti deboli e ai giocatori chiave della squadra italiana.