Buruk su Galatasaray Juve | Sappiamo che sono una squadra molto forte Di Yildiz penso questo
Buruk, allenatore del Galatasaray, ha commentato la partita contro la Juventus, sottolineando che sanno quanto siano forti i bianconeri. Ha anche parlato di Yildiz, dicendo che ha grande potenziale e può fare la differenza. Durante la conferenza stampa, ha mostrato attenzione ai punti deboli e ai giocatori chiave della squadra italiana.
Buruk, allenatore del Galatasaray, si è soffermato sulla sfida contro la Juventus di Champions League analizzando nel dettaglio le insidie. Il clima a Istanbul è quello delle grandi occasioni, con un entusiasmo travolgente che spinge la squadra verso nuovi orizzonti internazionali. Il club giallorosso ha riscaldato i motori in vista dell’Europa, regalando ai propri tifosi una prestazione sontuosa che funge da perfetto biglietto da visita per i prossimi impegni. Il protagonista in panchina, Okan Buruk, ha saputo plasmare un gruppo capace di dominare la scena nazionale, ma ora la sua attenzione è totalmente rivolta al palcoscenico della Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Yildiz nel post gara: «Juve avanti così. Obiettivi? Su questo penso solo ad una cosa»
Chiellini a Sky dopo i sorteggi dei playoff di Champions: «Galatasaray squadra forte, sul mercato non ci sono novità ma le avrete. Su Osimhen alla Juve…»
Giorgio Chiellini commenta i sorteggi dei playoff di Champions e non nasconde le difficoltà.
