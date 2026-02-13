Manuel Locatelli ha parlato oggi in conferenza stampa prima della sfida tra Inter e Juventus, sottolineando quanto tenga alla maglia bianconera. Il centrocampista ha affermato che il suo impegno e il cuore sono sempre presenti, anche nei momenti difficili. Ha anche riconosciuto che in passato la squadra ha mostrato poca maturità, ma ora si sente più sicura e consapevole delle proprie possibilità. Locatelli ha aggiunto che la vittoria contro l’Inter sarebbe fondamentale per rafforzare la fiducia nel gruppo e migliorare la posizione in classifica.

di Marco Baridon Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 25ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Vibrazioni da derby d’Italia: domani, alle 20.45, a San Siro andrà in scena Inter Juve. Non sarà però mister Spalletti a presentare la sfida quest’oggi. Nel giorno di vigilia, venerdì 13 febbraio, Manuel Locatelli è intervenuto in conferenza stampa alle 15.00 per presentare il match davanti ai media. ha seguito LIVE le parole del capitano. SETTIMANA PIENA DI LAVORO – «È stata una settimana in cui abbiamo recuperato energie fisiche e mentali, ci sono tante partite ravvicinate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Locatelli pre Inter Juve: «Quello che non mancherà mai è il cuore che metterò per questa maglia. A volte ci è mancata maturità ma ora siamo più consapevoli»

Approfondimenti su inter juve

Marco Locatelli, centrocampista della Juventus, ha parlato questa mattina in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter, in programma domani sera allo stadio San Siro, concentrandosi sulle sfide recenti e sull’importanza di mantenere alta la concentrazione.

Conferenza stampa LOCATELLI pre INTER-JUVE Io rinato con Spalletti Il mister mi ha detto...

Ultime notizie su inter juve

Argomenti discussi: Spalletti, niente conferenza stampa prima di Inter-Juve: al suo posto Locatelli; Juventus, niente conferenza della vigilia per Spalletti: ecco perché; Perché Spalletti non parla prima di Inter-Juve: la scelta del club e chi lo sostituirà in conferenza; Inter-Juventus, perché in conferenza alla vigilia parla Locatelli e non Spalletti.

Juventus, Spalletti salta la conferenza stampa pre Inter: il motivoSpalletti non parteciperà alla prossima conferenza stampa della Juventus. Ecco il motivo del forfait da parte del tecnico toscano. newsmondo.it

Locatelli: Siamo carichi e non vediamo l’ora di giocareManuel Locatelli sta parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter. TuttoJuve.com sta riportando le sue parole in diretta: Quanto vi è ... tuttojuve.com

ULTIM'ORA: THURAM KO È Ufficiale, SALTA Inter-Juve! - facebook.com facebook

Cristian Chivu verso Inter-Juve: “Ci si lamenta degli arbitri Quando vedrò un allenatore parlare dopo aver ricevuto un episodio a favore, verrò a parlare. Sarebbe bello vedere un allenatore venire in conferenza e dire ‘ho avuto un episodio a favore, chiedo scu x.com