Il Pontedera attraversa un momento difficile, con Piero Gradassi che da tempo segnala il rischio di retrocessione. Da settembre aveva già previsto questa possibilità, e ora la situazione sembra confermare le sue preoccupazioni. La squadra si trova in una fase complicata, e le parole di Gradassi sono rimaste al centro dell’attenzione tra tifosi e addetti ai lavori. La squadra cerca di reagire in un campionato difficile e intenso.

PONTEDERA Se c’è qualcuno che più di ogni altro simboleggia la storia del Pontedera, quello è Piero Gradassi. E’ dai tempi della presidenza Pellinacci, quindi praticamente mezzo secolo fa, che il tifosissimo imprenditore è attivamente vicino alla società granata. Della quale, per altro, oltre ad essere stato socio fino al 19 febbraio scorso, giorno dell’ingresso di Br Football Italia, è stato presidente nel quadriennio 2020-2024. Gradassi, si aspettava di vedere il Pontedera ormai prossimo alla retrocessione? "Io lo dico da settembre che sarebbe retrocesso. E ora che ci siamo la cosa mi fa stare male". Cioè, la squadra era destinata a tornare tra i dilettanti già dall’inizio della stagione? "Sì. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Pontedera in crisi. Gradassi non fa sconti: "Lo dico da settembre che sarebbe retrocesso"

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Stasera 8 aprile ore 19:00 a Pontedera - facebook.com facebook