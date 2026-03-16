Crisi Iran Starmer | Riapertura dello Stretto di Hormuz non è missione Nato – Il video

In un intervento recente, un rappresentante ha affermato che il piano per riaprire lo Stretto di Hormuz non rientra negli obiettivi della Nato. La dichiarazione è stata rilasciata a Londra e riguarda direttamente le attività e le decisioni dell’Alleanza atlantica in relazione alla crisi in Iran. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito in questa fase.

(Agenzia Vista) Londra, 16 marzo 2026 “Il piano per riaprire lo Stretto di Hormuz non sarà, e non è mai stato previsto che sia, una missione della Nato. Londra punta a creare un’alleanza di partner, lavorando con Paesi europei, Stati del Golfo e Stati Uniti. L’operazione è complessa. Non è semplice, ma lavorare con altri, inclusi gli Stati Uniti, è la strada da seguire. Ho avuto una conversazione perfettamente positiva su questo con il Presidente statunitense, Donald Trump”. Lo ha detto il Primo ministro del Regno Unito Keir Starmer. Fb Starmer Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Meloni ritratta come paziente psichiatrica sui social... 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Leggi anche: Riapertura dello Stretto di Hormuz, Italia e Francia cercano un accordo con l’Iran

Benzina e diesel, allarme rosso dopo l'attacco all'Iran: quanto può costarci la crisi dello Stretto di HormuzE ora? Oltre agli aspetti geopolitici ci sono da valutare le conseguenze economiche.

Contenuti utili per approfondire Crisi Iran

Temi più discussi: Medio Oriente in fiamme, la cronaca del 5 marzo; La nuova proposta di Giorgia Meloni alle opposizioni sulla guerra. Il punto di Alessandra Sardoni; Bombe sul Libano. Intercettato missile sulla Turchia, Macron: Un attacco a Cipro è a tutta Europa; Starmer e Trump concordano sull’importanza di riaprire lo Stretto di Hormuz – DIRETTA.

Crisi Iran, Starmer: Riapertura dello Stretto di Hormuz non è missione Nato(Agenzia Vista) Londra, 16 marzo 2026 Il piano per riaprire lo Stretto di Hormuz non sarà, e non è mai stato previsto che sia, una missione della Nato. Londra punta a creare un’alleanza di partner, l ... msn.com

Trump critica Starmer sull’Iran: la crisi in Medio Oriente mette alla prova i rapporti tra Stati Uniti e Regno UnitoIl rapporto tra Regno Unito e Stati Uniti torna sotto i riflettori a causa delle tensioni sulla gestione degli attacchi contro l'Iran. Il presidente americano, Donald Trump, ha criticato apertamente i ... tag24.it

Di fronte alla crisi causata dalla guerra in Iran la comunità internazionale può contare su riserve di petrolio, nel caso il blocco dello stretto di Hormuz dovesse prolungarsi Ospite di Luigi Casillo a Sky Tg24 Fabio Fortuna, economista e rettore dell'università Un - facebook.com facebook

Di fronte alla crisi causata dalla guerra in Iran la comunità internazionale può contare su riserve di petrolio, nel caso il blocco dello stretto di Hormuz dovesse prolungarsi Ospite di Luigi Casillo a Sky Tg24 Fabio Fortuna, economista e rettore dell'università Un x.com