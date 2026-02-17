Social e smartphone l’uso consapevole e sicuro

Il Teatro Barattoni ha ospitato un evento mercoledì 4 febbraio, quando le scuole di Ostellato e Dogato sono arrivate per parlare di social e smartphone. La causa è l’aumento di utilizzo di dispositivi digitali tra i giovani. Durante l’incontro, gli studenti hanno ascoltato consigli pratici su come usare i social in modo responsabile e sicuro, con l’obiettivo di promuovere un comportamento più consapevole nelle giovani generazioni.

La cultura della legalità al centro di un incontro con le scuole primarie e secondarie. Mercoledì 4 febbraio, il Teatro Barattoni ha ospitato gli alunni della scuola primaria e secondaria di Ostellato, e gli studenti della scuola primaria di Dogato, per un appuntamento di grande valore per la crescita civica del territorio. L'incontro si è dedicato alla diffusione della cultura della legalità, ed è stato guidato dai rappresentanti dell' Arma dei Carabinieri, impegnati nel sensibilizzare le nuove generazioni di cittadini. L'evento è stato condotto dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Ostellato, coadiuvato da due colleghe.