Innovazione Comuni 2026 | digitale cybersicurezza ed energia come architravi della nuova sovranità urbana europea

Il Governo ha annunciato il progetto Innovazione Comuni 2026, puntando su digitale, cybersicurezza ed energia come pilastri principali. La scelta deriva dalla crescente esigenza di proteggere le reti municipali e migliorare i servizi pubblici grazie a tecnologie avanzate. Entro il 2026, le amministrazioni locali devono rafforzare le proprie infrastrutture digitali e adottare soluzioni innovative. La sfida riguarda la capacità di integrare in modo efficace queste risorse per rendere i Comuni più resilienti e autonomi. Gli obiettivi sono chiari: passare dalla teoria alla pratica concreta.

Il 2026 non è un orizzonte teorico: è l'anno in cui la transizione digitale dei Comuni italiani deve dimostrare di essere diventata sistema. Dopo l'accelerazione impressa dal PNRR, oltre l'80% degli enti locali ha beneficiato di finanziamenti per cloud, interoperabilità, piattaforme di servizio e digitalizzazione dei procedimenti. Ma la vera sfida non è più spendere: è governare. Troppi enti rischiano di trovarsi con infrastrutture moderne e modelli organizzativi novecenteschi. La migrazione al cloud, l'integrazione delle banche dati, l'automazione dei flussi documentali richiedono competenze interne, coordinamento tra uffici tecnici e amministrativi, responsabilità dirigenziale chiara.