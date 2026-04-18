Un incidente d’autobus si è verificato nella regione di Zabaikalsky, nell’Estremo Oriente russo. L’autobus è uscito di strada e si è ribaltato, causando la morte di due persone e il ferimento di altre quattordici. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e assistere i sopravvissuti. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti.

Due persone sono morte e 14 sono rimaste ferite in un incidente d’autobus nella regione dell’Estremo Oriente russo di Zabaikalsky. Lo hanno riferito sabato le autorità locali. L’autobus, che trasportava 40 cittadini cinesi, stava viaggiando da Manzhouli a Chita. Secondo le prime informazioni, l’autista ha perso il controllo dell’autobus, provocando l’uscita di strada e il ribaltamento del veicolo, ha riferito l’agenzia di stampa TASS. 14 persone sono state portate in un ospedale locale. Un’ambulanza aerea sarebbe stata preparata per trasportare i feriti a Chita, hanno detto le autorità. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Russia, autobus fuori strada e si ribalta: due morti e 14 feriti

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