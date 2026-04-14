Autobus di studenti in gita a Barbiana finisce fuori strada a una curva

Stamattina, un autobus con studenti a bordo è uscito di strada in una curva nei pressi di Vicchio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo, che hanno soccorso i passeggeri e messo in sicurezza la zona. Non sono stati riportati feriti gravi, ma alcuni studenti hanno ricevuto assistenza sul posto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

VICCHIO – I vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo, sono intervenuti stamattina (14 aprile) alle 9,10 nel comune di Vicchio in località Boccagnello, per la messa in sicurezza di un autobus che trasportava degli studenti che in prossimità di una curva è parzialmente uscito dalla carreggiata rimanendo in una posizione instabile. I vigili del fuoco intervenuti con una squadra, hanno messo rapidamente in sicurezza il bus utilizzando i cuscini di sollevamento e ancorando l’automezzo, successivamente sono stati fatti scendere gli studenti e i loro accompagnatori che si stavano recando per una gita alla chiesa di Barbiana. Sul posto è stata inviata l’autogru dal distaccamento di Fi-Ovest, che ha permesso il riposizionamento della parte posteriore del bus in strada, per la ripresa della marcia e liberando la strada.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Autobus di studenti in gita a Barbiana finisce fuori strada a una curva La gita a Barbiana diventa un incubo: pullman in bilico sulla strada, studenti e accompagnatori evacuatiBarbiana (Vicchio), 14 aprile 2026 – Una gita alla scoperta di uno dei luoghi simbolo della nostra terra si è trasformata in un incubo. Autobus di studenti finisce fuori strada nel Mantovano: tre feritiSan Giorgio Bigarello (Mantova), 12 febbraio 2026 - Un autista e due studenti minorenni feriti, tutti trasportati all'ospedale di Mantova ma nessuno...