Sligo Rovers-St Patricks lunedì 04 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Lunedì 4 maggio 2026 alle 18:00 si disputa la partita tra Sligo Rovers e St. Patricks, valida per il quindicesimo turno della Premier League irlandese. La squadra ospite, attualmente seconda in classifica, si prepara ad affrontare un impegno fuori casa contro i Sligo Rovers. Sono state rese note le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici relativi a questa sfida.

Turno numero 15 di Premier League irlandese che vede il St. Patricks secondo in classifica impegnato sul campo dello Sligo Rovers. I Bit O’Red per il momento sono penultimi in classifica, ma reduci da 9 punti fatti nelle ultime 4 gare. Il KO di Drogheda ha frenato la serie positiva della squadra di Russell, comunque tornata in piena corsa e attesa da un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sligo Rovers-St. Patricks (lunedì 04 maggio 2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Notizie correlate Leggi anche: Sligo Rovers-St. Patricks (lunedì 04 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: St. Patricks-Galway United (lunedì 02 marzo 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Sligo Rovers-St. Patricks (lunedì 04 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici; Sligo Rovers-St Patricks lunedì 04 maggio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici; Le partite di oggi, lunedì 4 maggio 2026 | Calciomagazine; Hearts-Rangers lunedì 04 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici. Sligo Rovers-St. Patricks (lunedì 04 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/tq3feLb #scommesse #pronostici x.com