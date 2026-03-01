St Patricks-Galway United lunedì 02 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Lunedì 2 marzo 2026 alle 20:45 si gioca il match tra St. Patricks e Galway United, valido per il secondo turno della Premier League irlandese. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state rese note. La partita si svolge allo stadio di casa del St. Patricks, con i due club pronti a scendere in campo per ottenere i primi punti stagionali.

Si recupera il secondo turno di premier League irlandese con il St. Patricks che affronta in casa il Galway United. I pats di Kenny vengono da un annata sotto tono, ben lontani dalle posizioni di alta classifica, e anche in questa stagione non hanno iniziato benissimo: la vittoria è arrivata solamente al terzo tentativo con il 4 a 0 sul Dundalk. Per i tribesmen è il. Settimana scorsa il meteo aveva impedito la partita tra Shamrock e Dundalk, questa settimana va pure peggio: ben due le partite rinviate , entrambe a Dublino. Non si giocheranno né St Patrick's - Galway nè Shelbourne - Shamrock Rovers.