Dopo otto stagioni con il Bologna, il portiere Lukasz Skorupski potrebbe lasciare il club a fine stagione. La società ha indicato come possibile sostituto il giovane portiere Falcone, che potrebbe avere l’opportunità di raccogliere l’eredità del suo predecessore. Al momento non ci sono annunci ufficiali, ma le voci di mercato si fanno sempre più insistenti riguardo a un possibile cambio tra i pali.

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© Calcionews24.com - Skorupski verso l’addio al Bologna a fine stagione: Falcone in pole per raccoglierne l’eredità. Le ultime

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