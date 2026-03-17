Il Milan affronta una giornata difficile con notizie che riguardano sia il mercato sia la rosa. Fofana si è recentemente sfogato, mentre si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile addio di Leao, con alcuni club pronti a raccoglierne l’eredità. La situazione in casa rossonera si fa complessa e le novità continuano a susseguirsi.

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 17 marzo 2026. Non potrebbe essere altrimenti. Ci troviamo in un momento rovente della stagione, con i rossoneri sempre più lontani dalla lotta Scudetto. Ma indaffarati a fare più punti possibili per blindare un posto nella prossima Champions League. Il tutto, in un mare di polemiche tra dichiarazioni palesi e atteggiamenti sbagliati dei suoi interpreti. Vediamo ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Youssouf Fofana, centrocampista francese del Milan, ha parlato in esclusiva all'Équipe e si sfogato in merito al nuovo ruolo che ricopre nel Diavolo di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Fofana si sfoga. Leao verso l’addio? Ecco chi potrebbe raccoglierne l’eredità

Articoli correlati

Calciomercato Milan, Fofana verso la cessione: ecco chi lo vuole e quanto costaIl mercato in uscita del Milan potrebbe accendersi attorno al nome di Youssouf Fofana.

Leggi anche: Milan, le ultime verso Cremona: in avanti Pulisic-Leao. Fofana torna dal 1'

Altri aggiornamenti su Milan Fofana si sfoga Leao verso...

Temi più discussi: La carica di Fofana per il finale di stagione: Scudetto? Siamo il Milan, ci crediamo!, poi la battuta su Leao; Il Milan è tornato casciavit. E se Fofana ed Estupinan fossero gli uomini scudetto?; Lazio-Milan 1-0, la moviola: gol annullato ad Athekame che chiede anche un rigore. Tutti gli episodi arbitrali; Lazio-Milan 1-0, le pagelle: Gila monumentale, Leao irritante, non bene Jashari.

Fofana si sfoga, strigliata ad Allegri: Ho cambiato ruolo e ho perso il MondialeMilan, scoppia un nuovo caso dopo quello di Leao: Lo faccio per la squadra, ma mi piaceva molto di più quando... ... tuttosport.com

Milan, caso Fofana: lo sfogo del centrocampista, suona l’allarme!Duro sfogo di Fofana sulle pagine dell'Equipe. Il centrocampista francese, infatti, ha sottolineato alcune difficoltà sul ... fantamaster.it

Milan, Fofana si sfoga: con il nuovo ruolo, rischia di perdere il Mondiale Confessione e sacrificio. Youssouf Fofana mette le cose in chiaro, perché se il francese fa il titolare nel Milan, non ne trae i benefici attesi, soprattutto con il cambio di ruolo voluto d - facebook.com facebook

Milan-Juventus, disponibili i biglietti: tutti i dettagli x.com