Calciomercato Inter LIVE | Dimarco vicino al rinnovo De Vrij dice addio a fine stagione? Le ultime

Luca Dimarco sta per firmare il rinnovo con l’Inter, dopo settimane di trattative intense. La decisione arriva in seguito alle richieste del giocatore, che vuole consolidare il suo ruolo nella squadra. Nel frattempo, Stefan de Vrij potrebbe lasciare i nerazzurri a fine stagione, spinto dall’interesse di altri club europei. La società sta valutando le opzioni e sta cercando di capire quale sarà il suo futuro.

Calciomercato Inter LIVE: Stankovic verso il ritorno?, Dimarco vicino al rinnovo Daniele Stankovic potrebbe tornare all'Inter, secondo le ultime voci di calciomercato, mentre Federico Dimarco si avvicina al rinnovo del contratto; la trattativa per il centrocampista serbo si è riaccesa dopo settimane di silenzio, e fonti vicine alla società confermano incontri in corso per definire il ritorno dell'ex giocatore. Calciomercato Inter LIVE: Frattesi e De Vrij verso l'addio? Si spinge per Norton Cuffy Il calciomercato dell'Inter si infiamma con voci di addio per Frattesi e De Vrij.