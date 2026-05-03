Lunedì 4 maggio 2026 alle ore 21:00 si gioca la sfida tra Siviglia e Real Sociedad, con formazioni ufficiali, quote e pronostici disponibili. La squadra di casa attraversa un momento difficile, dopo aver subito una sconfitta negli ultimi minuti di una partita importante, nonostante fosse in vantaggio. La formazione ospite, invece, arriva da un periodo positivo, rimanendo imbattuta nelle ultime uscite.

La stagione del Siviglia sta volgendo verso il dramma: la gara di Pamplona era fondamentale e gli andalusi, che fino a 10 minuti dal termine stavano conducendo, si sono visti rimontare dai Navarri, che hanno trovato il gol della vittoria proprio negli ultimi momenti. Con questa sconfitta gli andalusi sono ufficialmente terzultimi e rischiano seriamente. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Siviglia-Real Sociedad (lunedì 04 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Baschi imbattuti al Sanchez Pizjuan?

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