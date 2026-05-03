Siviglia-Real Sociedad lunedì 04 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Posticipo ad alta tensione a Nervion

Lunedì 4 maggio 2026 alle 21:00 si giocherà il posticipo tra Siviglia e Real Sociedad a Nervion. La partita si presenta come una sfida decisiva per le sorti della stagione del Siviglia, reduce da una sconfitta contro i Navarri in una gara combattuta fino all’ultimo minuto, quando è stata subita una rimonta che ha cambiato le sorti dell’incontro. Le formazioni e le quote sono già state annunciate, con pronostici che prevedono un match aperto.

La stagione del Siviglia sta volgendo verso il dramma: la gara di Pamplona era fondamentale e gli andalusi, che fino a 10 minuti dal termine stavano conducendo, si sono visti rimontare dai Navarri, che hanno trovato il gol della vittoria proprio negli ultimi momenti. Con questa sconfitta gli andalusi sono ufficialmente terzultimi e rischiano seriamente. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Siviglia-Real Sociedad (lunedì 04 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Posticipo ad alta tensione a Nervion Notizie correlate Real Sociedad-Athletic Bilbao (mercoledì 04 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Segnano entrambe ad Anoeta?Mercoledì notte ci attende uno splendido derby basco: la semifinale di ritorno di Copa del Rey, che metterà di fronte Real Sociedad e Athletic Bilbao... Real Sociedad-Athletic Bilbao (mercoledì 04 marzo 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Segnano entrambe ad Anoeta?Mercoledì notte ci attende uno splendido derby basco: la semifinale di ritorno di Copa del Rey, che metterà di fronte Real Sociedad e Athletic Bilbao... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Rayo Vallecano - Real Sociedad in Diretta Streaming | DAZN IT; Quote scommesse Siviglia - Real Sociedad; Liga: pari con tanti gol tra Rayo e Real Sociedad, trionfo Villarreal; Pronostico Sevilla - Real Sociedad: analisi e quote. Una finale per la salvezza: il Siviglia chiama a raccolta i tifosi contro la Real SociedadIl Siviglia lotta per non retrocedere. I tifosi tappezzano il centro sportivo di striscioni per caricare la squadra. derbyderbyderby.it Pronostico Siviglia vs Real Sociedad – 4 Maggio 2026Nel cuore del La Liga, la sfida del 4 Maggio 2026 tra Siviglia e Real Sociedad si accende alle 21:00 nello storico Stadio Ramón Sánchez Pizjuán. Un contesto ... news-sports.it “Por la mañana café, por la tarde ron… ¡Llévame a Sevilla, Orri Óskarsson!” Alla fine li ha portati davvero a Siviglia e la Real Sociedad ha vinto la Copa del Rey! Il cammino in coppa della squadra di San Sebastián è stato complicato ma vincente, esattamente - facebook.com facebook