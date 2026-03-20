Sabato 21 marzo 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Siviglia e Valencia, due club che negli ultimi anni hanno rappresentato alternative ai grandi del campionato spagnolo. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono state stabilite, con un equilibrio percepito al Sanchez Pizjuan. Entrambe le squadre hanno vissuto periodi di grande successo e hanno contribuito a rendere il campionato spagnolo più vivace.

Siviglia e Valencia sono due squadre che nella storia recente del campionato spagnolo hanno significato alternative valide ai soliti colossi candidati a spartirsi i titoli; entrambe hanno vissuto momenti altissimi e hanno regalato alla Spagna grandi emozioni anche in Europa. La realtà, però, racconta una storia ben diversa: 32 punti per i Pipistrelli, 1 in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Siviglia-Valencia (sabato 21 marzo 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Equilibrio al Sanchez Pizjuan?

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