Real Sociedad-Athletic Bilbao mercoledì 04 marzo 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Segnano entrambe ad Anoeta?

Mercoledì sera alle 21:00 si gioca la semifinale di ritorno di Copa del Rey tra la Real Sociedad e l'Athletic Bilbao all'Anoeta. Le formazioni ufficiali vengono annunciate poco prima del calcio d'inizio, e le quote per la partita sono già disponibili. Entrambe le squadre cercano di segnare, con l’obiettivo di qualificarsi per la finale di Siviglia.

Mercoledì notte ci attende uno splendido derby basco: la semifinale di ritorno di Copa del Rey, che metterà di fronte Real Sociedad e Athletic Bilbao per un posto nella finale di Siviglia. I Txuri-urdin partono con un vantaggio molto importante ma non decisivo: nella gara d'andata hanno violato San Mamès grazie al guizzo di Turrientes. Dopo che l'Athletic Bilbao è caduto nella gara d'andata delle semifinali di Copa del Rey contro il suo classico rivale, la Real Sociedad, una macelleria della città ha messo in palio una grande offerta per rimontare il confronto e arrivare in finale.