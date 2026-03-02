Real Sociedad-Athletic Bilbao mercoledì 04 marzo 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Segnano entrambe ad Anoeta?

Mercoledì sera alle 21:00 si gioca la semifinale di ritorno di Copa del Rey tra Real Sociedad e Athletic Bilbao all’Anoeta. La sfida deciderà quale delle due squadre avanzerà verso la finale di Siviglia. Sono state comunicate le formazioni ufficiali e sono aperte le scommesse, con l’attenzione rivolta anche alla possibilità che entrambe le squadre trovino la rete.

Mercoledì notte ci attende uno splendido derby basco: la semifinale di ritorno di Copa del Rey, che metterà di fronte Real Sociedad e Athletic Bilbao per un posto nella finale di Siviglia. I Txuri-urdin partono con un vantaggio molto importante ma non decisivo: nella gara d'andata hanno violato San Mamès grazie al guizzo di Turrientes.