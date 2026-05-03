Sinner-Zverev si vedrà su TV8 in diretta o differita oggi? La scelta ufficiale di Sky

Oggi si decide se la finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev del Masters 1000 di Madrid sarà trasmessa in diretta o in differita su TV8. La partita si giocherà domenica 3 maggio alle 17. La decisione sulla programmazione è stata comunicata ufficialmente da Sky, che detiene i diritti di trasmissione dell’evento. La sfida tra i due tennisti si svolgerà nel pomeriggio e rappresenta un momento importante del torneo.

Jannik Sinner affronterà Alexander Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid, che andrà in scena domenica 3 maggio (ore 17.00) al Manolo Santana Stadium. Sulla terra rossa della capitale spagnola si disputerà il confronto tra il numero 1 del mondo e il numero 3 del ranking ATP, il fuoriclasse altoatesino andrà a caccia del quarto trofeo nel giro di due mesi e al quinto sigillo consecutivo in un torneo di livello 1000, impresa mai riuscita nella storia del tennis. Il nostro portacolori ha domato con grande personalità due ostacoli molto arcigni come il padrone di casa Rafael Jodar e il francese Arthur Fils (entrambi molto chiacchierati per il prossimo futuro), mentre il tedesco ha regolato il nostro Flavio Cobolli ai quarti di finale e nell’ultimo confronto ha avuto la meglio in maniera nitida sulla rivelazione belga Alexander Blockx.🔗 Leggi su Oasport.it

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