La finale del Masters 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Alexander Zverev è in programma domenica 3 maggio alle 17. La partita sarà trasmessa in differita su TV8, secondo quanto annunciato ufficialmente da Sky. La sfida tra i due giocatori si svolgerà al Foro Italico, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis. La decisione sulla messa in onda è stata comunicata dall’emittente senza variazioni rispetto all’orario stabilito.

Jannik Sinner affronterà Alexander Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid, che andrà in scena domenica 3 maggio (ore 17.00) al Manolo Santana Stadium. Sulla terra rossa della capitale spagnola si disputerà il confronto tra il numero 1 del mondo e il numero 3 del ranking ATP, il fuoriclasse altoatesino andrà a caccia del quarto trofeo nel giro di due mesi e al quinto sigillo consecutivo in un torneo di livello 1000, impresa mai riuscita nella storia del tennis. Il nostro portacolori ha domato con grande personalità due ostacoli molto arcigni come il padrone di casa Rafael Jodar e il francese Arthur Fils (entrambi molto chiacchierati per il prossimo futuro), mentre il tedesco ha regolato il nostro Flavio Cobolli ai quarti di finale e nell’ultimo confronto ha avuto la meglio in maniera nitida sulla rivelazione belga Alexander Blockx.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Zverev si vedrà in differita su TV8? La scelta ufficiale di Sky

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