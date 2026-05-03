Sinner-Zverev oggi la finale dell’Atp Madrid 2026 | orario e dove vederla

Oggi si disputa la finale del Masters 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. L’evento, programmato per domenica 3 maggio 2026, sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. La partita rappresenta l’atto conclusivo del torneo, che vede i due tennisti competere per il titolo.

Jannik Sinner affronta Alexander Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid, in programma oggi, domenica 3 maggio 2026, con diretta tv e streaming. Il numero uno del ranking mondiale arriva all’ultimo atto del torneo spagnolo in uno stato di forma eccezionale e con numeri che confermano la sua supremazia nel circuito. L’azzurro va a caccia del quarto titolo consecutivo in questa prima parte di stagione, dopo aver già trionfato nei tornei di Indian Wells, Miami e Montecarlo, imponendosi come assoluto protagonista del 2026. Un filotto di vittorie che lo ha consolidato in vetta al ranking e che potrebbe arricchirsi ulteriormente con un successo nella capitale spagnola.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Sinner-Zverev: gli highlights | ATP 1000 Monte-Carlo

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