Sinner-Zverev oggi finale a Madrid | orario precedenti e dove vederla

Oggi si disputa la finale del Masters 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Alex Zverev. La partita si terrà nella giornata di domenica 3 maggio 2026 e sarà trasmessa in diretta sia in televisione che in streaming. I due tennisti si sono affrontati in precedenti incontri e si sfideranno sul campo per il titolo del torneo. La finale rappresenta uno degli appuntamenti principali del circuito atp di questa settimana.

(Adnkronos) – Jannik Sinner in campo contro Alex Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid – in diretta tv e streaming – oggi, domenica 3 maggio 2026. L'azzurro, numero 1 del mondo, va a caccia del quarto titolo consecutivo 2026 (dopo Indian Wells, Miami e Montecarlo) e di un record: con un successo in Spagna, metterebbe in bacheca il quinto Masters 1000 consecutivo, impresa mai riuscita nel circuito. Ecco orario della finalissima, precedenti tra i due e dove vedere il match in tv e streaming. La finale tra Sinner e Zverev inizierà non prima delle 17. In tutti i tornei vinti quest'anno, Sinner ha sempre incontrato Zverev in semifinale e lo ha sempre battuto.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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