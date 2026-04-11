Sinner-Zverev oggi ATP Montecarlo 2026 | orario tv programma streaming

Oggi, sabato 11 aprile, si disputa la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. La partita si svolgerà nel pomeriggio e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. I due tennisti si sfideranno sui campi del torneo mongasco in una sfida che attirano l’attenzione degli appassionati di questo sport.

Oggi, sabato 11 aprile, Jannik Sinner giocherà la semifinale del Masters1000 di Montecarlo contro il tedesco Alexander Zverev. Non prima delle 13:30, l’azzurro sfiderà il teutonico sul campo Ranieri III e si preannuncia un match equilibrato e aperto a qualsiasi risultato, sulla base di quanto si è potuto notare nel corso di questo torneo. Sinner è reduce dalla vittoria in due set contro il canadese Felix Auger-Aliassime, sullo score di 6-3 6-4. Una prestazione solida per l’altoatesino che, dopo il calo energetico avuto contro il ceco Tomas Machac negli ottavi, ha risposto presente e in maniera convincente contro il nordamericano. Zverev, dal... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sinner-Humbert oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingDopo il felice esordio in doppio nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, l’azzurro Jannik Sinner scende in campo anche in singolare, e lo fa...

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Sinner domani sfiderà Zverev in semifinale a Montecarlo: l'orario e i precedenti - facebook.com facebook

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