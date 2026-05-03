Sinner-Zverev la diretta | A breve inizia la finale di Madrid | in palio il record

Tra pochi istanti prenderà il via la finale del torneo di Madrid tra il tennista italiano e il tedesco, valida per il titolo e il record. La partita si svolge sulla terra battuta e sarà trasmessa in diretta. Entrambi i giocatori sono in corsa per raggiungere un traguardo importante nella loro carriera. La sfida si svolge sul campo principale dell’impianto, con il pubblico già presente e in attesa dell’inizio.

Sinner, visti i precedenti, è nettamente favorito contro Zverev. Potrebbe pagare la fatica: è alla 22esima partita in 55 giorni. Ma anche le condizioni particolari di Madrid. Sinner è nettamente in vantaggio nei precedenti contro Zverev: 9 a 4. Soprattutto, il numero 1 al mondo ha vinto tutti gli ultimi otto incontri, sia sul cemento sia sulla terra rossa. Ancora loro: Jannik Sinner contro Alexander Zverev. Si sono affrontati negli ultimi 4 Masters 1000, ha sempre vinto l’azzurro. Oggi in palio c’è il titolo del Mutua Madrid Open, che Sinner non ha mai vinto. La finale è in programma alle ore 17. Livorno, 3 mag. - (Adnkronos) - Ultime prove in mare per i regatanti della Settimana Velica Internazionale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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