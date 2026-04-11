Sinner-Zverev oggi all’Atp Montecarlo 2026 | in palio la finale – La diretta

Oggi si gioca la semifinale dell’ATP di Montecarlo tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. L’incontro si svolge sul campo principale del torneo e in palio c’è l’accesso alla finale. I due giocatori si sfidano in una partita che si preannuncia interessante, con inizio previsto nel primo pomeriggio. L’evento viene trasmesso in diretta e attira l’attenzione degli appassionati di tennis.

Torna in campo oggi, 11 aprile, Jannik Sinner, che nella semifinale dell’Atp Montecarlo 2026 affronta il tedesco Alexander Zverev. Nei precedenti in match ufficiali tra gli attuali numero 2 e 3 del mondo, Sinner conduce 8-4. L’azzurro e il tedesco si sfidano per un posto in finale, dove poi il vincitore sarà raggiunto da Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo e campione uscente, o dall’idolo di casa Valentin Vacherot, numero 23, che si affronteranno nella seconda semifinale. All set for semi-finals day? #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.comVzvtNPweDL — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 11, 2026 Sinner-Zverev all'Atp Montecarlo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Sinner-Zverev in diretta LIVE, la semifinale in diretta LIVE dalle 13:30 a MonteCarlo: in palio c’è la finaleSinner sfida Alexander Zverver nella semifinale di MonteCarlo 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale e reduce dal successo di Miami Open prosegue...

SINNER - ZVEREV, OGGI ATP FINALS: A CHE ORA E DOVE VEDERLA IN DIRETTA

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Sinner-Zverev oggi all’Atp Montecarlo 2026: orario, precedenti e dove vederloTorna in campo oggi, 11 aprile, Jannik Sinner, che affronterà Alexander Zverev nella semifinale dell'Atp Montecarlo 2026. Sinner, attuale numero 2 del mondo, ... lapresse.it

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