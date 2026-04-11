Sinner-Zverev in palio la finale di Montecarlo | che spettacolo Jannik! La diretta

Nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, il tennista italiano affronta il tedesco in una sfida che determina l’accesso alla finale. L’incontro si svolge sul campo principale e rappresenta un passaggio importante per la classifica mondiale. La partita è seguita in diretta, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Entrambi i giocatori sono in campo con l’obiettivo di avanzare alla finalissima del torneo.

Jannik Sinner è in campo per la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, affrontando Alexander Zverev in una sfida che vale l’accesso alla finale e potrebbe avere un peso decisivo anche nella corsa al numero uno del ranking Atp. L’azzurro arriva all’appuntamento dopo un percorso solido nel torneo, con le vittorie contro Humbert, Machac e Auger-Aliassime, mentre il tedesco ha superato Garin. Jannik parte favorito anche alla luce dei precedenti: sono 12 le sfide tra i due, con l’italiano avanti 8-4, compreso l’ultimo confronto vinto in due set nella semifinale del Masters 1000 di Miami. Una partita ad alta tensione, tra due protagonisti della nuova generazione, che può segnare un passaggio chiave nella stagione e aprire scenari importanti anche in ottica classifica mondiale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sinner-Zverev, in palio la finale di Montecarlo: che spettacolo Jannik! La diretta Sinner-Zverev oggi all’Atp Montecarlo 2026: in palio la finale – La direttaTorna in campo oggi, 11 aprile, Jannik Sinner, che nella semifinale dell’Atp Montecarlo 2026 affronta il tedesco Alexander Zverev. Sinner-Zverev in diretta LIVE, la semifinale in diretta LIVE dalle 13:30 a MonteCarlo: in palio c’è la finaleSinner sfida Alexander Zverver nella semifinale di MonteCarlo 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale e reduce dal successo di Miami Open prosegue...