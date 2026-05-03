Sinner-Zverev in diretta LIVE in campo dalle 17 all'ATP Madrid 2026 | in palio c'è il titolo

Alle 17, sulla pista principale della Caja Magica, si svolge il match finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev nell'ambito dell'ATP Madrid 2026. Sinner, attualmente al vertice del ranking mondiale, si trova di fronte al tedesco, che occupa la terza posizione. La sfida si disputa sul campo X, con in palio il titolo del torneo spagnolo. La partita viene trasmessa in diretta live.

Sinner sfida Zverev nel match finale dell'ATP Madrid 2026, si gioca a partire dalle 17. Jannik, ancora primo nel ranking mondiale affronta il tedesco numero 3 al mondo sul campo X della Caja Magica. Chi vince si aggiudica il titolo del Masters 1000 spagnolo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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