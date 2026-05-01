Sinner-Fils in diretta LIVE in campo dalle 16 all'ATP Madrid 2026 | in palio c'è la finale

Alle 16 si gioca in diretta la semifinale tra Jannik Sinner e l'avversario francese all'ATP Madrid 2026, sul campo Manolo Santana della Caja Magica. Sinner, attualmente al primo posto nel ranking mondiale, affronta il numero 21 del mondo in una partita che assegna un posto in finale. La sfida si svolge nella capitale spagnola, con gli spettatori pronti a seguire ogni scambio.

Sinner sfida Fils nel match della semifinale dell'ATP Madrid 2026, si gioca a partire dalle 16. Jannik, ancora primo nel ranking mondiale affronta il francese (numero 21 al mondo) sul campo Manolo Santana della Caja Magica. Il vincente di oggi si aggiudica la finale del Masters 1000 spagnolo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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