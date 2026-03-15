Sinner-Medvedev in diretta LIVE in campo dalle 22 a Indian Wells | in palio c'è il titolo

Alle 22 ora locale, si svolge la finale di Indian Wells tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sinner, attualmente secondo nel ranking mondiale, affronta Medvedev nel match decisivo del torneo californiano. La partita viene trasmessa in diretta e rappresenta l’atto conclusivo di questa edizione del Masters 1000. In palio c’è il titolo e il primo trofeo nel prestigioso torneo di Indian Wells.

Sinner sfida Medvedev nella finale di Indian Wells Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale, cerca il suo primo trofeo nel Master 1000 californiano. Il risultato in diretta e gli aggiornamenti live. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Sinner-Zverev in diretta LIVE, in campo alle 21:30 a Indian Wells: in palio c’è la finaleSinner sfida Zverev nella semifinalenella finale di Indian Wells Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale, cerca il suo primo trofeo nel... LIVE Alcaraz-Medvedev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: chi sfiderà Sinner?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:16 Jannik SINNER l’ha fatto ancora: 6-2, 6-4 a Zverev e finale a Indian Wells in carriera, ora scopriamo... Una raccolta di contenuti su Sinner Medvedev in diretta LIVE in... Temi più discussi: Jannik Sinner - Daniil Medvedev in finale a Indian Wells 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Medvedev, oggi finale Indian Wells: orario, precedenti e dove vederla; LIVE Sinner-Medvedev, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: caccia all’ultimo 1000 mancante sul cemento; Sinner-Medvedev: pronostici, migliori quote e scommesse finale Indian Wells. Sinner-Medvedev in diretta LIVE, in campo dalle 22 a Indian Wells: in palio c’è il titoloSinner sfida Medvedev nella finale di Indian Wells Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale, cerca il suo primo trofeo nel Master 1000 californiano ... fanpage.it Sinner-Medvedev, diretta oggi: la finale di Indian Wells. Orario, dove vederla (tv e streaming) e precedentiTempo di finale per Jannik Sinner che, dop aver eliminato Zverev, è pronto a scendere in campo contro Medvedev a caccia del primo titolo del 2026. ilmessaggero.it SINNER-MEDVEDEV: ATTO XVI L'azzurro e il russo torneranno a sfidarsi un anno e mezzo dopo l'ultima volta, alle ATP Finals di Torino: in palio c'è il titolo di Indian Wells. Segui la finale tra Sinner e Medvedev alle 22, in diretta su Sky Sport Tennis. #SkySpo facebook #Sinner- #Medvedev: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la finale di Indian Wells in tempo reale x.com