Zverev-Cobolli Masters 1000 Madrid | gli highlights

Sul campo di Madrid, il tedesco ha battuto l’italiano in due set, con il punteggio di 6-1 6-4, portandosi così in semifinale al Masters 1000. La partita ha visto Zverev riprendersi dalla sconfitta precedente al BMW Open, ottenendo una vittoria convincente sulla terra rossa. Cobolli ha concluso il match con il secondo set e il risultato finale, senza riuscire a rimontare nel corso dell’incontro.

Zverev vendica l’ultima sconfitta al BMW Open e trionfa sulla terra rossa di Madrid con un match convincente contro Cobolli, che si arrende in due set al tedesco: 6-1 6-4 il punteggio finale, Zverev raggiunge così la semifinale del Masters 1000.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Zverev-Cobolli Masters 1000 Madrid: gli highlights Medvedev-Cobolli: gli highlights | ATP 1000 Madrid Notizie correlate Lehecka-Musetti, Masters 1000 Madrid: gli highlightsNulla da fare per Musetti agli ottavi del Masters 1000 di Madrid: l'azzurro deve cedere a Lehecka in due set (6-3 6-3). Masters 1000 di Madrid 2026, Cobolli-Medvedev: orario e dove vedere il matchMadrid, 28 aprile 2026 - Oltre a Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, c'è un altro azzurro a caccia dei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Madrid, Cobolli-Zverev 0-5: la cronaca LIVE; Madrid, oggi i quarti Cobolli-Zverev: orario, precedenti e dove vederla; Cobolli-Zverev, in palio la semifinale: quando e dove vederla; Masters 1000 Madrid, oggi Cobolli-Zverev: orario e dove vederla. Masters 1000 Madrid 2026: troppo Zverev per Cobolli, in semifinale ci va il tedescoNiente da fare per il 23enne romano, che non riesce a bissare il successo ottenuto nell'ATP 500 di Monaco 2026 ... spaziotennis.com Atp Madrid, Zverev elimina Cobolli in due set e conquista la semifinaleCobolli non replica il successo di Monaco di Baviera e non riesce a qualificarsi per la prima volta in carriera alle semifinali di un Masters 1000. Zverev si prende la rivincita e ora affronterà la so ... sport.sky.it Madrid Open: Si ferma ai quarti la corsa di Flavio Cobolli Finisce ai quarti di finale l'avventura di un immenso Flavio Cobolli al Masters 1000 di Madrid. Il tennista azzurro cede il passo ad un solido Alexander Zverev, che si impone con il punteggio di 6-1, 6 - facebook.com facebook COBOLLI ELIMINATO Finisce ai quarti di finale l'avventura di Cobolli al Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano ha perso 6-1, 6-4 contro Alexander Zverev (numero tre al mondo). x.com